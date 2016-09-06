Росія хоче створити на Донбасі протекторат і на своїх умовах інфільтрувати його у склад України – Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу із щорічним посланням у Верховній Раді.

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«Росія з окупованих нею територій Донеччини та Луганщини хоче утворити, як хтось сказав, протекторат "Донбас" і на своїх умовах інфільтрувати його у склад України, щоб підривати нас зсередини», - заявив Порошенко.

«Скажу коротко: ми це робити не дозволимо і так не буде», - наголосив президент.

Нагадаємо, глава МЗС України Павло Клімкін переконаний, що автономія Донбасу загрожує ослабленням України та її можливим розділенням, як того прагне Росія.