Росія хоче створити на Донбасі протекторат і на своїх умовах інфільтрувати його у склад України – Порошенко
11:24, 06 вересня 2016Політика
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Президент України Петро Порошенко заявив, що Росії не дозволять створити на Донбасі протекторат.
Скріншот відео
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу із щорічним посланням у Верховній Раді.
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«Росія з окупованих нею територій Донеччини та Луганщини хоче утворити, як хтось сказав, протекторат "Донбас" і на своїх умовах інфільтрувати його у склад України, щоб підривати нас зсередини», - заявив Порошенко.
«Скажу коротко: ми це робити не дозволимо і так не буде», - наголосив президент.
Нагадаємо, глава МЗС України Павло Клімкін переконаний, що автономія Донбасу загрожує ослабленням України та її можливим розділенням, як того прагне Росія.
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