Апеляційний суд залишив під вартою екс-нардепа від ПР Медяника

Як повідомили у прес-службі суду, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ розглянула апеляційну скаргу, подану в інтересах Медяника, на ухвалу Печерського районного суду м. Києва щодо його арешту до 4 жовтня.

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«За результатами апеляційного розгляду ухвалу Печерського районного суду міста Києва залишено без змін; апеляційну скаргу сторони захисту, подану в інтересах підозрюваного Медяника В.Ю., залишено без задоволення», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, колишній народний депутат від Партії регіонів Володимир Медяник підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 1 ст. 258-3 (Створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

8 серпня Печерський районний суд міста Києва заарештував його на 60 діб - до 4 жовтня включно.