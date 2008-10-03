Яценюк не дасть у своїй новій партії розводити «бедлам і хаос»

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК повідомив основні принципи, на яких будуватиме свою політичну партію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер сказав на засіданні Другого університету YES.

Голова ВР підкреслив, що створювана ним партія має сповідувати демократичні цінності, зауваживши, що для нього демократичні цінності – «це не бедлам і не хаос».

Він додав, що сьогодні нерідко з демократією асоціюється вседозволеність. За словами голови ВР, демократія означає, «що можна робити все, що прописано в законі, і всі мають виконувати те, що прописано в ньому, а не догадуються і не дописують собі ті чи інші повноваження».

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що є прихильником «ліберальної економічної ідеї». При цьому він додав, що, виходячи із нинішньої ситуації, необхідно зрозуміти, «що класичний лібералізм без правил гри і без державного втручання призводить до криз, до яких країни не готові».

А.ЯЦЕНЮК також зауважив, що, створюючи партію, можна «зібрати список людей і 20-30 олігархів, які дадуть кошти на її фінансування. За словами спікера, в такому разі він нічим не відрізнятиметься від інших лідерів партій. «Чим, умовно кажучи, я буду відрізнятися від інших – тим, що у мене окуляри з іншими діоптріями, або що я буду чесними очима дивитися, а ззаду олігархи за шию триматимуть цю політичну силу», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Він підкреслив, що не є проблемою отримати на виборах 3% для проходження партії до парламенту, залучивши для цього політтехнологів та гроші олігархів, але це не буде створенням політичної партії, яка має формувати нову політичну еліту.