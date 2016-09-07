Холодницький доручив НАБУ перевірити законність покупки квартири Лещенком (документ)
Глава Спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький доручив НАБУ перевірити законність придбання нардепом від БПП Сергієм Лещенком елітної квартири.
Про це Холодницький повідомив в Facebook.
"Доручив НАБ України перевірити інформацію, викладену в засобах масової інформації, щодо законності придбання у власність народним депутатом України Сергієм Лещенком квартири в Києві. У випадку встановлення ознак злочину, антикорупційними органами будуть вжиті всі передбачені законом заходи для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності", - йдеться в повідомленні.
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Раніше УНІАН повідомляв, що Лещенко став власником елітної нерухомості на вулиці Франка за 7,5 млн грн. 6 вересня стало відомо, що Лещенко придбав елітну квартиру в центрі Києва. У договорі ціна квартири Лещенко занижена на 2,2 млн і немає ні слова про гроші Анастасії Топольської, яка, за словами самого Лещенка, позичила йому частину суми.
Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту та організації роботи парламенту Павло Пинзеник заявив, що вимагає від НАБУ з'ясувати ситуацію з купівлею Лещенком елітної квартири, оскільки "мова йде про репутацію українського парламенту".
Нардеп вирішив скласти з себе повноваження члена правління ДемАльянсу на час перевірки.