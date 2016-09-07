Холодницький доручив НАБУ перевірити законність покупки квартири Лещенком (документ)

Про це Холодницький повідомив в Facebook.

"Доручив НАБ України перевірити інформацію, викладену в засобах масової інформації, щодо законності придбання у власність народним депутатом України Сергієм Лещенком квартири в Києві. У випадку встановлення ознак злочину, антикорупційними органами будуть вжиті всі передбачені законом заходи для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності", - йдеться в повідомленні.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Лещенко став власником елітної нерухомості на вулиці Франка за 7,5 млн грн. 6 вересня стало відомо, що Лещенко придбав елітну квартиру в центрі Києва. У договорі ціна квартири Лещенко занижена на 2,2 млн і немає ні слова про гроші Анастасії Топольської, яка, за словами самого Лещенка, позичила йому частину суми.

Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту та організації роботи парламенту Павло Пинзеник заявив, що вимагає від НАБУ з'ясувати ситуацію з купівлею Лещенком елітної квартири, оскільки "мова йде про репутацію українського парламенту".

Нардеп вирішив скласти з себе повноваження члена правління ДемАльянсу на час перевірки.