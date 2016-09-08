Путін "більший лідер", ніж Обама – Трамп

Кандидат у президенти США від Республіканської партії мільярдер Дональд Трамп заявив, що президент РФ Володимир Путін є "більшим лідером", ніж Барак Обама. Про це він сказав під час форуму з питань безпеки на телеканалі MSNBC 8 вересня повідомляє Deutsche Welle.

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Трамп вказав, що дуже поважає мешканців Росії та хотів би мати "прекрасні відносини" з Путіним.

"Думаю, що я з ним ладнатиму. Він лідер. Більший лідер, ніж був лідером наш президент" - заявив Трамп. Також він вважає, що Путін тримає країну під "дуже суворим контролем".

Водночас кандидат від республіканців зазначив, що політична система, яка існує в Росії, йому не подобається.

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Гілларі Клінтон, яка також брала участь у форумі, заявила, що у разі її обрання очільницею країни, США не надсилатимуть сухопутних військ на Близький Схід для боротьби з терористичними угрупуваннями.

"Ми більше ніколи знову не відправимо наземні війська до Іраку", - наголосила Клінтон.

Вона також виключила надсилання сухопутних військ до Сирії за її керівництва. Таким чином, вона має намір продовжити політику Барака Обами, який також виключає подібні плани.

Як повідомляв УНІАН, раніше Трамп заявив, що жителям окупованого Криму Росія більше подобається. Також він заявляв, що готовий розглянути визнання окупованого Криму російською територією.