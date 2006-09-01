Перша леді України відзначає сьогодні день народження

Сьогодні дружина Президента Катерина Ющенко святкує день народження. Вранці вона у справах полетіла до Одеси – там у неї заплановане відвідання обласного Центру профілактики і боротьби зі СНІДом. А увечері родина святкуватиме, тим більше, що сьогодні є ще один хороший привід: онука Президента пішла в перший клас. Іменинниці подарують ікону, а школярці – книги.

Київський губернатор Віра Ульянченко приготувала в подарунок жовті буси. Прес-секретар Президента Ірина Геращенко подарувала ляльку, а прес-служба – фотоальбом зі знімками з офіційних прийомів.

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