Томенко прийшов до депутатів з двома новинами
16:25, 07 жовтня 2008Політика
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ВР працюватиме завтра з 10.00?
Сьогоднішнє вечірнє засідання Верховної Ради України було відкрито і одразу ж закрито.
Як передає кореспондент УНІАН, головуючий на засіданні заступник голови парламенту Микола ТОМЕНКО зазначив, що у нього є дві новини, одна з яких хороша, а друга погана.
За його словами, хороша новина – «вечірнє засідання ВР відкрито», погана новина – «вечірнє засідання ВР закрито».
При цьому М.ТОМЕНКО нагадав, що наступне засідання парламенту розпочнеться завтра о 10.00.
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