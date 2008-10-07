Томенко прийшов до депутатів з двома новинами

Сьогоднішнє вечірнє засідання Верховної Ради України було відкрито і одразу ж закрито.

Як передає кореспондент УНІАН, головуючий на засіданні заступник голови парламенту Микола ТОМЕНКО зазначив, що у нього є дві новини, одна з яких хороша, а друга погана.

За його словами, хороша новина – «вечірнє засідання ВР відкрито», погана новина – «вечірнє засідання ВР закрито».

При цьому М.ТОМЕНКО нагадав, що наступне засідання парламенту розпочнеться завтра о 10.00.