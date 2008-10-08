БЮТ хоче викликати Ющенка на килим

Фракція БЮТ ініціюватиме заслуховування інформації від Президента Віктора ЮЩЕНКА і Національного банку України щодо фінансово-економічного становища в державі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО.

Він наголосив, що Президенту, так само, як він сьогодні о 8-й годині ранку проводив консультації щодо розпуску ВР, потрібно було провести засідання Ради національної безпеки і оборони та обговорити тему, що робити громадянам в умовах соціально-економічної та фінансової світової кризи.

«Таке враження що, можливо, ми кордони закрили, і у нас не скаче курс долара, у нас не зменшується гривня», - сказав М.ТОМЕНКО. При цьому він додав, що Президент зібрав лідерів фракцій о 8-й год. ранку і «розказав, що вся фінансова світова криза організована урядом ТИМОШЕНКО, і він їде в Італію на знак протесту».

«Звичайно, ми будемо ініціювати, щоб влада, зокрема Президент, Нацбанк і всі інституції, які опікуються фінансами, все-таки сказали нам, що нас чекає у найближчий час», - сказав М.ТОМЕНКО.