Ющенко натякає Тимошенко, що треба було сидіти на одному стільці

Президент В.ЮЩЕНКО наголошує на тому, що можливості створити нову або відновити попередній склад коаліції не були використаними продуктивно через позицію самих парламентських сил.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це Президент заявив під час проведення консультацій щодо прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради VІ скликання.

«Є конкретні люди, які відповідають за те, що трапилося 2 вересня в українському парламенті. Це зрада демократії, це зрада ідеалів, але ви думали, що ви зробите дві коаліції - одну для людей залишите з «Нашою Україною», а другу будете робити, щоб приймати рішення по вашій перспективі найближчих 5-10 років. Так не буває. Треба сидіти на одному кріслі і дбати про одні цінності», - сказав Президент. Він констатував, що у такій ситуації поставлені під загрозу демократичні цінності та відбувається небувалий розкол серед демократичних політичних сил.

Відтак глава держави пояснив, що конституційні норми щодо дострокових виборів набули актуальності.

«Ви мене ставите перед фактом відсутності коаліції. Парламент без коаліції нежиттєздатний. Ви не зробили достатньо кроків для того, щоб відтворити чи нову коаліцію, чи задуману коаліцію, чи зраджену коаліцію. Президент не є суб`єктом переговорів, але я все робив для того, щоб цей діалог був продовжений», - сказав В.ЮЩЕНКО.

У такому випадку, за словами Президента, «Конституція вимагає діяти далі і шукати відповідь в іншому механізмі - не менш демократичному: в дострокових виборах».

«Або ви давайте той сценарій, який може дати відповідь альтернативну, або, якщо немає, давайте будемо конструктивно говорити про другий демократичний крок - дострокові вибори», - сказав Президент.

Підсумовуючи сьогоднішню зустріч, глава держави дав Верховній Раді час на вирішення питань, які необхідні для того, щоб дати лад роботі парламенту.

«Я вам даю цей час. Важливо, щоб після сьогоднішніх консультацій була сформована у парламенті, очевидно, з лідерів парламентських фракцій, ініціатива щодо вирішення тих питань, які треба провести у парламенті для виходу із патової ситуації. вперед біжіть, назад біжіть, але дайте пропозиції, як ми далі будемо влаштовувати вихід із тупикової ситуації», - запропонував Президент.