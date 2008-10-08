Ляпіна підозрює, що Тимошенко розвела журналістів як лохів?

Головною метою Блоку Юлії Тимошенко на дострокових виборах до Верховної Ради буде «знищення «Нашої України»».

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку в інтерв’ю журналістам висловила народний депутат Ксенія ЛЯПІНА («Наша Україна – Народна самооборона»).

Вона зазначила, що останніми днями БЮТ, не ведучи жодних переговорів з фракцією НУ-НС, уже розпочав «свою активну передвиборчу кампанію».

За словами К.ЛЯПІНОЇ, йдеться, зокрема, про підписання в односторонньому порядку коаліційної угоди, а також про запропоновані БЮТом документи, які не містять узгоджених позицій з фракцією НУ-НС, і «різноманітні піар-шоу під назвою: «телефон не відповідає, ай-я-яй, як це жахливо». (Йдеться про спробу прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО зателефонувати Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ в присутності журналістів – УНІАН).

«Хоча ми не знаємо, що це за телефон, куди він дзвонить, і від того, що на папірчику написано «Президент України», ще не є гарантією, що телефонний дзвінок був Президенту», - зазначила К.ЛЯПІНА.

Вона також звинуватила лідера БЮТ, прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО в тому, що з її боку не було жодної реакції на «відверті неприкриті образи», висловлені на адресу Президента України В.ЮЩЕНКА під час переговорів у Москві, оскільки йдеться про образи не стільки В.ЮЩЕНКА, як про «образи відносно держави Україна».

К.ЛЯПІНА підкреслила, що фракція НУ-НС негативно сприймає результати переговорів Ю.ТИМОШЕНО у Москві, оскільки після їх проведення не були дані відповіді на питання, які всіх цікавлять.

К.ЛЯПІНА також наголосила, що представники БЮТ ведуть переговори з окремими представниками фракції НУ-НС, під час яких роблять їм пропозиції «для особистих можливостей».