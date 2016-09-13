Люксембург закликає Росію вплинути на підконтрольних їй бойовиків на Донбасі

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Ассельборн сказав у Москві на спільній прес-конференції з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим.

«Я переконаний, що, незважаючи на всі складнощі, необхідно вийти з глухого кута щодо Мінських домовленостей. Очевидно, на даний момент статус виконання цих домовленостей незадовільний. Ми закликаємо Росію здійснити свій вплив на Донбас і, безумовно, Україна повинна виконувати свої зобов'язання, зокрема, провести місцеві вибори на Донбасі», - сказав Ассельборн.

Читайте також"Потрібні" закони в обмін на безпеку: Кремль заговорив про нову покрокову "дорожню карту" щодо ДонбасуКрім того, він зазначив, що робота в «нормандському форматі» дозволить «об'єднати зусилля» для досягнення цієї мети.

«Санкції не є самоціллю. Я виступаю за гнучкий підхід, поступальний підхід у тому, що стосується Мінських домовленостей. Я сподіваюся, що незабаром вони будуть повністю виконані», - додав глава МЗС Люксембурга.

Як повідомляв УНІАН, у Мінських угодах передбачено проведення виборів на неконтрольованій частині Донбасу за українським законодавством. Однак проросійські екстремісти хочуть провести вибори без українських політичних партій і без українських ЗМІ, також вони вимагають, щоб підрахунком голосів виборців займалися їх представники, а не ЦВК України.