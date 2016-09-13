Росія збирається "обґрунтувати" анексію Криму за допомогою "міжнародного права"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

Читайте такожРосійські вибори на території України: у Кремлі розповіли, хто зможе проголосувати у диппредставництвах РФ

«Зрозуміло, це (позови України) відомо з повідомлень у ЗМІ і заяв офіційних представників Києва. Тут, безумовно, Росія використовуватиме весь інструментарій міжнародного права для опонування таких позовів і захисту своїх інтересів», - сказав Пєсков.

Відповідаючи на запитання УНІАН, чи РФ виконуватииме рішення міжнародних судів на користь України за такими позовами, він підкреслив: «На це питання не можу відповісти, буде позов - будуть визначені юридичні контрдії».

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що міжнародний суд за порушення РФ суверенних прав України у водах навколо тимчасово окупованого Криму почнеться найближчими тижнями.

7 серпня міністр юстиції України Павло Петренко заявив, що Україна підготувала в Міжнародний суд ООН у Гаазі черговий міждержавний позов проти Росії через агресію на Донбасі і анексію Криму. Також він нагадав, що Україна раніше вже подала до Гаазького суду позови проти РФ. "І один, і другий позов подано, і не лише в Гаагу. У нас кілька міждержавних позовів до Європейського суду з прав людини – їх вже п'ять. До Міжнародного кримінального суду подано заяву України і щодо подій на Майдані, і з приводу подій на Донбасі і в Криму. Також ми допомагаємо простим українцям, які постраждали від окупації Донбасу і анексії Криму, готувати індивідуальні позови – їх більш як 2 тисячі було подано до Європейського суду", - зазначив Петренко.