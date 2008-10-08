Оніщук хоче сказати, що Ющенко навіть «запізнився» з розпуском ВР?
Міністр знає, коли сплив термін
Міністр юстиції України Микола ОНІЩУК заявляє, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО має право видати указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради VI cкликання, оскільки 30 вересня минув рік з дня її обрання.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.
За словами М.ОНІЩУКА, нині діюча ВР була обрана 30 вересня 2007 року, а тому незалежно від рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію народних депутатів, обраних на виборах, яке має бути оголошене не пізніше 15 днів, відлік треба вести саме з моменту, коли «відбувся політичний факт обрання народних депутатів».
«За всіх умов, цей термін сплив 30 вересня 2008 року. Це означає, що насправді для глави держави є відкритою можливість застосувати своє конституційне право щодо дострокового припинення повноважень ВР», - сказав міністр юстиції.
Як повідомляв УНІАН, у Блоці Юлії Тимошенко наполягають, що Президент не має права розпускати парламент до 23 листопада поточного року.
Згідно з Конституцією, повноваження ВР не можуть бути припинені, якщо парламент був обраний на дострокових виборах і не пропрацював 1 рік з моменту обрання. Зокрема, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявляла, що тільки 23 листопада минає рік, оскільки відлік часу має вестися від дня, коли депутати прийняли присягу після проведення дострокових виборів 30 вересня 2007 року.