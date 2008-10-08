Оніщук хоче сказати, що Ющенко навіть «запізнився» з розпуском ВР?

Міністр юстиції України Микола ОНІЩУК заявляє, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО має право видати указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради VI cкликання, оскільки 30 вересня минув рік з дня її обрання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

За словами М.ОНІЩУКА, нині діюча ВР була обрана 30 вересня 2007 року, а тому незалежно від рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію народних депутатів, обраних на виборах, яке має бути оголошене не пізніше 15 днів, відлік треба вести саме з моменту, коли «відбувся політичний факт обрання народних депутатів».

«За всіх умов, цей термін сплив 30 вересня 2008 року. Це означає, що насправді для глави держави є відкритою можливість застосувати своє конституційне право щодо дострокового припинення повноважень ВР», - сказав міністр юстиції.

Як повідомляв УНІАН, у Блоці Юлії Тимошенко наполягають, що Президент не має права розпускати парламент до 23 листопада поточного року.

Згідно з Конституцією, повноваження ВР не можуть бути припинені, якщо парламент був обраний на дострокових виборах і не пропрацював 1 рік з моменту обрання. Зокрема, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявляла, що тільки 23 листопада минає рік, оскільки відлік часу має вестися від дня, коли депутати прийняли присягу після проведення дострокових виборів 30 вересня 2007 року.