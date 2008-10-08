Ющенко розказав італійцям, які він зробив висновки після війни у Грузії

Україна змушена шукати адекватні механізми захисту власного суверенітету, заявляє Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це він сказав в інтерв`ю італійській газеті “La Repubblica”.

В.ЮЩЕНКО відповів на запитання щодо внутрішньополітичної ситуації в Україні, євроатлантичної інтеграції, зусиль нашої держави щодо міжнародного визнання Голодомору 1932-33 років геноцидом. Йшлося також про наслідки грузинсько-російського конфлікту і зокрема позицію України стосовно Південної Осетії та Абхазії.

На переконання глави держави, після останнього конфлікту на Кавказі Україна ще раз переконалася у безальтернативності нашого курсу на євроатлантичну інтеграцію. «Ми змушені шукати шлях адекватних механізмів захисту власного суверенітету. Україна має великий досвід у подоланні негативних міжнародних криз шляхом мирних переговорів, тому що ми сповідуємо принцип «краще поганий мир, аніж добра війна». З кризами легше боротися спільно», - сказав Президент України.

Говорячи про боротьбу України за визнання Голодомору 1932-33 років геноцидом В.ЮЩЕНКО наголосив: «Наша єдина мета - вшанування невинних жертв Голодомору. Наш обов`язок - відновити історичну пам`ять і засудити злочини, скоєні сталінським режимом. Голодомор - це незнищенна пам`ять українського народу - така ж, як і пам`ять єврейського народу про жертви Голокосту».

Інтерв`ю Президента газеті “La Repubblica” вийшло сьогодні, 8 жовтня, у перший день офіційного візиту глави держави до Італії.

*** Італійська газета для широкого загалу La Repubblica заснована 1976 року в Римі і нині є єдиною, що поширюється по всій Італії. Щоденний наклад - близько 600 тисяч екземплярів.