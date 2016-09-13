Клімкін відповів на пропозиції Кремля щодо "дорожньої карти" для Донбасу

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час спільного підходу до преси з міністром закордонних справ Республіки Польща Вітольдом Ващиковським сьогодні у Києві.

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«Насправді у нас на сьогодні немає жодної «дорожньої карти», де були б закріплені фундаментально важливі речі. Це послідовність того, що необхідно зробити, і гарантія того, що російська сторона це зробить… Нам потрібна одна чітко зрозуміла «дорожня карта», і ця «дорожня карта» буде робитися на основі нашої спільної позиції в «нормандському форматі» - з німецькими і французькими друзями, які мають відповідний мандат Євросоюзу», - сказав Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, 9 липня президент Петро Порошенко у Варшаві за результатами зустрічі у форматі "Велика п'ятірка + Україна" в рамках саміту НАТО заявив, що "Велика п'ятірка" з Україною розроблять «дорожню карту» для гарантування безпеки на сході України.

11 липня Клімкін заявив, що логіка «дорожньої карти» виконання Мінських угод полягає в необхідності чітко визначити послідовність реалізації кроків у сфері безпеки, які стосуються припинення вогню, відведення російських військ, важкого озброєння, найманців РФ, доступу місії ОБСЄ до усього Донбасу, включно з кордоном, та забезпечення безпеки перед виборами, під час виборів та після виборів на Донбасі.

Сьогодні, 13 вересня, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що РФ пропонує розробити «дорожню карту» для того, щоб зрушити «з мертвої точки» виконання Мінських угод, але кожен крок у сфері зміцнення безпеки пропонується супроводжувати просуванням політичних реформ із легалізації російських бойовиків на Донбасі.