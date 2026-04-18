На Вінниччині потяг з сотнями пасажирів зіткнувся із тепловозом, – Укрзалізниця

У момент інциденту в вагонах перебувало 576 пасажирів.

У Вінницькій області на станції Браїлів пасажирський потяг "Інтерсіті+" сполученням Київ – Перемишль зіткнувся з тепловозом приватного кар’єру. Про це повідомили в Telegram "Укрзалізниці".

Зазначається, що усі 576 пасажирів на борту та залізничники не постраждали. Їх розмістили на станції та відправили підмінний поїзд.

"Залізничники збирають інформацію від пасажирів про заплановані пересадки та вже на зв’язку з прикордонною службою, щоб усі митно-прикордонні процедури були проведені максимально оперативно та затримка поїзда мінімізована. Також домовляємося з операторами інших залізниць, щоб максимально зберегти пересадки", – розповіли в Укрзалізниці.

Також там запевнили, що цей випадок буде детально розслідувано. На місце події виїхала команда Укрзалізниці для допомоги та з’ясування обставин інциденту.

