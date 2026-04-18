У Бангладеш врятували одного з найрідкісніших приматів у світі: що про нього відомо

У Бангладеші врятували бенгальського лорі, що перебуває під загрозою зникнення, відомого місцевим жителям як Lajjabati Banor, що в перекладі означає "сором'язлива мавпа". Про це пише Good Good Good News.

Порятунок "сором’язливої мавпи"

Зазначається, що тварину врятували 13 квітня співробітники природоохоронних органів Бангладешу. Дорослий самець заблукав у село Пашим Деоргач із сусіднього лісу.

У виданні повідомили, що тварину врятували без пригод і травм. Пізніше її випустили в заповідний ліс Сатчарі.

Інспектор з охорони дикої природи Департаменту управління дикою природою та охорони природи Бангладеш Махмуд Хоссайн розповів журналістам, що діяльність людини витісняє місцеві види з їхнього природного середовища існування і змушує їх йти до місцевих сіл. Генеральний секретар відділення "Бангладеш Порібеш Андолон" у Хабіганжі Тофаззал Сохел закликав до вжиття більш жорстких заходів щодо охорони природи.

Сохел у розмові з журналістами нагадав, що Міжнародний союз охорони природи перекласифікував бенгальського лорі як вразливий вид у 2008 році. Тоді ж прогнозувалося, що протягом наступних трьох поколінь через полювання та втрату середовища проживання популяція цього виду може скоротитися на 30%.

Цікаві факти про бенгальського лорі

У виданні зазначили, що бенгальський лорі належить до найменших приматів у світі. При цьому він є найбільшим представником роду. Від голови до хвоста довжина цих тварин у середньому становить від 25 до 38 сантиметрів, а великі опуклі очі допомагають їм орієнтуватися вночі.

Бенгальські лорі відіграють життєво важливу роль у біорізноманітті лісів Південно-Східної Азії. Будучи нічними всеїдними тваринами, що харчуються деревним соком, нектаром і комахами, ці примати сприяють запиленню лісів і поширенню насіння, переміщаючись по кронах дерев.

Крім того, лорі є єдиними отруйними приматами у світі. Укус цих тварин отруйний, і вони завдають його після того, як облизують потову залозу під пахвою. Хоча отрута може використовуватися як засіб захисту від хижаків, лорі найчастіше вдаються до укусів під час міжвидових територіальних суперечок.

Однією з головних загроз для бенгальських лорі є вирубка лісів і браконьєрство. В останнє десятиліття Бангладеш почав вживати заходів щодо посилення боротьби з браконьєрством. Нещодавні постанови заборонили рекламу, купівлю або продаж диких тварин у соціальних мережах, а технологія Spatial Monitoring and Reporting Tool (SMART) допомогла чиновникам збирати дані в гарячих точках браконьєрства в охоронюваних районах.

Рятування кита в Німеччині

Нагадаємо, що в березні врятували горбатого кита, який опинився на мілководді біля північного узбережжя Німеччини. Ссавець провів кілька днів на Тіммендорфер Штранд – популярному курорті на Балтійському морі.

Тварину довжиною приблизно 15 метрів не змогли врятувати з першого разу. У підсумку спроби прорити канал за допомогою важкої техніки нарешті виявилися успішними, і кит зміг поступово виплисти в море вночі. Рятувальники працювали повільно, привчаючи тварину до шуму техніки, щоб не налякати її.

Уже наступного дня горбатий кит не зміг виплисти з Балтійського моря і знову застряг на піщаній косі. До місця вирушили рятувальники та поліція.

На початку квітня німецькі служби після багатьох спроб порятунку кита остаточно відмовилися від них. Експерти повідомили, що припиняють операцію з порятунку ссавця, який бореться у мілководних водах Балтики біля берегів Німеччини, і втратили надію на його виживання.

На жаль, важка ситуація значно ослабила кита, його дихання стало дуже нерегулярним, а також він не виявляв практично ніякої реакції на присутність людей. Шанси на повторне звільнення тварини дуже малі, а подальші спроби порятунку були б "чистою жорстокістю по відношенню до тварини", заявили експерти.

Вас також можуть зацікавити новини: