В Україні запустили центр ШІ для військових технологій: Федоров розповів подробиці

За словами голови Міноборони, новий центр допоможе забезпечити технологічну перевагу України у трьох сферах.

Міністерство оборони України за підтримки уряду Великої Британії запустило центр Defense AI Center "A1", який впроваджуватиме штучний інтелект у військову сферу. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров у Telegram.

За словами глави Міноборони, новий центр допоможе забезпечити технологічну перевагу України у трьох сферах: у повітрі, на землі та в економіці.

"У сучасній війні перемагає той, хто швидше реагує. Сьогодні ШІ стає рушійною силою рішень, які дають перевагу на полі бою. Фокус центру – практичні рішення для поля бою", – написав Федоров.

Міністр оборони розповів, що пріоритетними напрямками Defense AI Center "A1" стануть:

перетворення бойових даних на інсайти;

розробка систем, які аналізують дані з поля бою, прогнозують дії ворога і допомагають формувати ефективні сценарії реагування;

автономні системи.

Також Федоров повідомив, що Defense AI Center "A1" розвиватиме ШІ для дронів і роботизованих платформ, здатних працювати без GPS і в умовах радіоелектронної боротьби (РЕБ).

"Об'єднуємо їх в єдину мережу, щоб виконувати бойові завдання з мінімальною участю людини та зберігати життя військових", – підкреслив глава Міноборони.

За словами Федорова, наступним пріоритетом є прискорення інновацій в оборонно-промисловому комплексі. Він зазначив, що ШІ має стати поштовхом для появи нових технологічних рішень для кожної сфери війни.

"Запускаємо симуляційні середовища, які дозволяють проектувати і тестувати нові рішення та підвищувати їх ефективність у бойових умовах", - додав міністр оборони.

Федоров зазначив, що окремим напрямком є спрощення бюрократії в армії за ключовими напрямками: закупівлі, фінансовий аудит та управління персоналом.

""A1" має стати єдиним хабом, який об'єднає військових, компанії, вчених та міжнародних партнерів навколо оборонного ШІ. Завдяки цьому ми зможемо синхронізувати розробку рішень та оперативно перетворювати ідеї на ефективні інструменти для фронту", – резюмував Федоров.

