Час тисне: Трампа закликали знайти вихід із війни з Іраном, - Politico

Сенатори-республіканці тиснуть на Трампа, вимагаючи від нього чіткого плану припинення війни проти Ірану. Вони очікують, що президент займеться проблемами американських виборців.

Тривала війна президента США Дональда Трампа проти Ірану підвищує ціни на енергоносії, і деякі сенатори-республіканці почали публічно висловлювати занепокоєння.

Як пише Politico, у зв'язку з цим законодавці-республіканці намагаються підштовхнути Трампа до рішення закінчити війну. Кілька сенаторів-республіканців навіть попередили, що відмовляться підтримати військові дії проти Ірану після того, як конфлікт досягне 60-денної позначки, якщо Трамп не сформулює свій план.

"Сподіваюся, що ми розробимо стратегію виходу, щоб завершити війну, зберегти наші інтереси безпеки та знизити вартість бензину", – заявив сенатор Джош Хоулі, додавши, що "час йде".

Відео дня

Навіть високопоставлені республіканці попередили, що якщо адміністрація Трампа хоче, щоб Конгрес схвалив виділення десятків мільярдів доларів на фінансування війни, республіканцям потрібно заздалегідь дізнатися більше про остаточну стратегію президента щодо Ірану.

"Наші члени будуть дуже зацікавлені в тому, які кроки будуть зроблені далі", – сказав лідер більшості в Сенаті Джон Тьюн.

Видання зазначило, що Тьюн, як і більшість республіканців у Конгресі, підтримував кампанію Трампа проти Ірану, але сказав, що вплив на ціни на бензин і добрива – "велика проблема".

"Зараз сезон посіву, тому, якщо ви не купили добрива заздалегідь, ви це дійсно відчуваєте, і, очевидно, паливо є критично важливою частиною виробництва, сільського господарства", – сказав Тьюн цього тижня перед відкриттям протоки.

А сенатор Том Тілліс заявив, що "президент повинен допомогти мобілізувати виборців", але для цього потрібно "вирішити енергетичні проблеми, особливо проблеми з цінами на бензин і доступністю палива".

Сенатор Кевін Крамер передбачив, що ціни на бензин суттєво вплинуть на виборців:

"Якщо у вересні, а тим більше в жовтні… ціни на бензин будуть дуже високими… це буде проблемою".

Видання наголосило, що Трамп натякнув, що він прагне переговорів про припинення війни в Ірані, тому сенатори-республіканці досі в основному поступалися главі Білого дому.

Але навіть з урахуванням відновлення поставок нафти через Ормузьку протоку, деякі республіканці кажуть, що загалом вони хотіли б бачити, як Трамп більше уваги приділяє питанням доступності життя.

"Я хотів би, щоб президент витрачав 70% часу на обговорення всього того, що ми і він зробили для зниження вартості життя, і 30% – на інші важливі речі", – поділився своїми очікуваннями сенатор Джон Кеннеді.

Ситуація навколо Ірану: новини

Трамп прагне до переговорів про припинення війни з Іраном, про що свідчить його заява про тимчасове припинення вогню між Ізраїлем і Ліваном, написало днем раніше видання Politico.

При цьому, зіткнувшись із зростанням цін і падінням рейтингів, Трамп може виявитися більш поступливим до деяких вимог Ірану і піти на компроміси.

