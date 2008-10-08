Депутати хочуть забрати у Ющенка Державну охорону

Народні депутати пропонують скасувати статус Управління державної охорони як військової організації.

Як повідомляється на офіційному сайті Верховної Ради, Комітет ВР з питань національної безпеки та оборони рекомендує парламенту прийняти за основу проект закону про внесення змін до Закону "Про державну охорону органів державної влади та посадових осіб".

Цим законопроектом, внесеним, зокрема, народними депутатами Геннадієм МОСКАЛЕМ (“Наша Україна – Народна самооборона”), Анатолієм ГРИЦЕНКОМ (“Наша Україна – Народна самооборона”), Олександром КУЗЬМУКОМ (Партія регіонів), пропонується змінити порядок підпорядкування Управління державної охорони Президентові України, передавши повноваження Кабінету міністрів.

Згідно з документом, зокрема, передбачається встановити для працівників управління спеціальні звання, врегулювати їх присвоєння та проходження служби особами рядового і начальницького складу управління відповідно до положення, яке затверджуватиметься Кабміном.

Відповідно до проекту, уряд має визначити перелік об`єктів державної охорони, а Комітету ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності надається право вирішувати питання про призначення на посади та звільнення з посад керівництва управління.

Автори документа аргументували важливість прийняття закону необхідністю запровадити європейські стандарти у роботу основного органу, що здійснює охорону органів державної влади України та посадових осіб.

Народні депутати вважають за доцільне провести демілітаризацію Управління державної охорони України, змінити його статус з військової організації на цивільну структуру. На їхнє переконання, це необхідно для "для дотримання законності у діяльності державного правоохоронного органу спеціального призначення, яким є Управління державної охорони України, підтримання політичної стабільності у суспільстві, становлення і розвитку громадянського суспільства, попередження та недопущення порушень конституційних прав і свобод, захисту законних інтересів громадян України”.