Портнов: нема Указу - нема розпуску парламенту

Рішення про розпуск парламенту вступить в силу лише після офіційного оприлюднення відповідного Указу.

Про це заявив в коментарі УНІАН представник фракції БЮТ Андрій ПОРТНОВ.

Він підкреслив, що будь-які правові акти набувають чинності після їх офіційного оприлюднення.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 жовтня, Президент України В.ЮЩЕНКО оголосив про припинення повноважень Верховної Ради України 6-го скликання і про проведення позачергових виборів.

На цей час на офіційному сайті Президента не оприлюднено відповідний указ.