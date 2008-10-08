Портнов: нема Указу - нема розпуску парламенту
22:00, 08 жовтня 2008Політика
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Депутат БЮТ нагадує про правовий бік
Рішення про розпуск парламенту вступить в силу лише після офіційного оприлюднення відповідного Указу.
Про це заявив в коментарі УНІАН представник фракції БЮТ Андрій ПОРТНОВ.
Він підкреслив, що будь-які правові акти набувають чинності після їх офіційного оприлюднення.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 жовтня, Президент України В.ЮЩЕНКО оголосив про припинення повноважень Верховної Ради України 6-го скликання і про проведення позачергових виборів.
На цей час на офіційному сайті Президента не оприлюднено відповідний указ.
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