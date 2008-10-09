Кравчук лякає Ющенка, що знервовані депутати оголосять йому імпічмент

Перший Президент України Леонід КРАВЧУК закликає Президента України Віктора ЮЩЕНКА одночасно із парламентськими виборами провести й президентські.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За словами Л.КРАВЧУКА, ситуація, коли впродовж останніх чотирьох років немає ладу між Президентом, урядом й парламентом, наводить на думку, що або “гравці не такі”, або ситуація вимагає інших, більш кардинальних рішень.

“На мою думку, таким іншим рішенням повинні стати одночасні вибори до ВР і Президента”, - сказав Л.КРАВЧУК.

Він нагадав про власне рішення, коли у 1994 році добровільно вирішив іти на дострокові президентські вибори. “Я маю право, наголошую, про це говорити, тому що я в 94-му році поступив саме так... враховуючи ситуацію, яка тоді складалась в Україні”, - наголосив перший Президент. Він нагадав, що і тоді, у 19994 році, як і сьогодні, юридично можна було провести дострокові вибори Президента або оголосивши йому імпічмент, або з його доброї волі. “Я пішов тоді по добрій волі, тому що я був переконаний: якщо я не зроблю цього кроку, країна буде розхитана до неможливості”, - зауважив Л.КРАВЧУК.

Він не виключив, що “знервований депутатський корпус”, який пройде в наступний парламент, оголосить імпічмент Президенту. При цьому він зауважив, що різні політичні сили можуть об’єднатися для того, щоб прибрати з посади людину, яка не дає можливості працювати Верховній Раді.

На думку Л.КРАВЧУКА, одночасні вибори дозволять виборцям визначитись щодо підтримки політичної сили та кандидатури на посаду Президента виходячи з розуміння, що їм доведеться працювати разом. “Якщо сьогодні Президент не може знайти спільної мови з політичними гравцями, які будуть і в наступній Раді, то чому ми маємо вірити, що він знайде з ними спільну мову після дочасних виборів. Буде все як у пісні: “Все з початку”, - сказав Л.КРАВЧУК.

Він закликав В.ЮЩЕНКА відкинути амбіції й прийняти рішення про дострокові президентські вибори. “Якщо керуватися інтересами країни та її майбутнім, то нічого складного тут немає (ухвалити рішення про дострокові президентські вибори – УНІАН), а якщо керуватись власними амбіціями або амбіціями корпоративними тих сил, які оточують крісло посадове – то це дійсно важко”, - наголосив Л.КРАВЧУК.

Він підкреслив, що не можна кидати країну у вир економічної, фінансової криз, забирати у держави євроатлантичні перспективи. Як зауважив Л.КРАВЧУК, всім політикам і посадовцям потрібно набратися мужності, відкинути образи й робити спільні кроки для виведення країни з кризи. “Ми можемо й повинні. Якщо цього не захоче влада, політична еліта – має допомогти український народ”, - наголосив він.

Водночас Л.КРАВЧУК вважає, що Президент набув би набагато більшого авторитету в суспільстві, якби замість розпуску парламенту об’єднав зусилля різних політичних сил навколо вирішення нагальних проблем країни, або оголосив би одночасні вибори.

Між тим перший Президент України прогнозує, що В.ЮЩЕНКО не піде на позачергові президентські вибори. Однак, за словами Л.КРАВЧУКА, він вважав своїм обов’язком сказати про їх необхідність, щоб народ знав на майбутнє, кого обирати й кому можна довіряти своє життя.

Як повідомляв УНІАН, Президент України оголосив про припинення повноважень ВР 6-го скликання і призначив позачергові парламентські вибори на 7 грудня.