Україна направила Росії повідомлення про арбітраж через порушення нею морського права

Як повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України, Україна ініціювала арбітражне провадження з метою захисту своїх прав як прибережної держави в прилеглих до Криму морських зонах в Чорному морі, Азовському морі та Керченській протоці.

«Від початку незаконної агресії Російської Федерації у Криму, права України у цих зонах були порушені та узурповані державою-агресором. Україна прагне припинення Російською Федерацією порушень положень Конвенції, а також захисту своїх прав у Чорному морі, Азовському морі та Керченській протоці, включаючи права України на природні ресурси континентального шельфу Криму, які належать українському народу», - сказано у повідомленні.

В МЗС наголосили, що попри протести України РФ продовжує вчиняти незаконні дії в межах морських зон України. Тому Україна змушена звернутись до арбітражу відповідно до положень Конвенції. У відомстві нагадали, що, приєднуючись до Конвенції, Україна і РФ погодилися на процедуру врегулювання спорів шляхом арбітражу, рішення якого є обов'язковим до виконання сторонами.

«Україна просить арбітражний трибунал підтвердити її права як прибережної держави та зобов’язати Російську Федерацію припинити міжнародно-протиправні діяння у відповідних морських акваторіях, надати Україні відповідні запевнення і гарантії їх неповторення та відшкодувати Україні всі завдані Російською Федерацією збитки», - йдеться у повідомленні.

Міністерство закордонних справ України сьогодні, 14 вересня, офіційно надіслало Міністерству закордонних справ РФ повідомлення про арбітраж і позовну заяву про ініціювання арбітражного розгляду відповідно до додатку VII до Конвенції ООН з морського права.

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Як повідомляв УНІАН, 11 серпня міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Україна завершила досудові консультації з РФ щодо суверенних прав у водах навколо окупованого Криму.

У липні міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш заявляв, що видобуток Росією газу у виключній морській зоні України в Чорному морі після анексії Криму стане предметом судових позовів.

Як зазначив міністр, це саме стосується і використання біоресурсів Чорного моря.

Українські морські прикордонники постійно виявляють факти порушень РФ норм міжнародного морського права, зокрема, на газових родовищах у морській економічній зоні України фіксуються бурові платформи та судна забезпечення під прапором Російської Федерації.

22 серпня Клімкін заявив, що міжнародний суд щодо порушення Росією суверенних прав України у водах навколо тимчасово окупованого Криму розпочнеться найближчими тижнями.

Сьогодні, 14 вересня, президент України Петро Порошенко доручив МЗС порушити арбітражне провадження проти РФ через порушення нею Конвенції ООН з морського права.