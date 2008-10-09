Литвин каже, що указ Ющенка не вплинув на його серцебиття

Лідер Блоку Литвина, народний депутат Володимир ЛИТВИН вважає, що вже сьогодні можна спрогнозувати результати дострокових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції в Луганській області.

Зокрема, прогнозуючи підсумки майбутніх парламентських виборів, В.ЛИТВИН висловив думку, що в Україні немає демократії, «адже демократія - це коли ти не знаєш результатів до останнього дня, а вже сьогодні можна стверджувати, яким буде співвідношення сил у Верховній Раді VII скликання».

«Думаю, що слід було б відмінити рейтинги як процес маніпуляції свідомістю людей, якщо не відмінити, то хоча б зробити закритими. Люди хочуть стояти поряд із сильним, і якщо наперед вселити, хто сильний, то, йдучи на вибори, людина не думає, а голосує автоматично», - переконаний він.

В.ЛИТВИН визначив один з головних принципів нинішнього українського політикуму: «Там, де була міцна дружба, виникає жорстока сутичка».

Кажучи про свою реакцію на указ Президента України про розпуск Верховної Ради, В.ЛИТВИН зазначив, що його «серце частіше битися не стало», і вчорашнє звернення Президента України Віктора ЮЩЕНКА до українського народу було прогнозованим.

«Процес формування коаліції показав, що Президенту вона була не потрібна. Про яку коаліцію може йтися, якщо дві перші особи держави звинуватили один одного в державній зраді. Заручниками ж цієї ситуації стали мільйони українців. Указ Президента означає лише те, що влада довела свою неспроможність і те, що ця команда не може працювати ефективно. Тепер важливо не допустити застосування адміністративного, інформаційного і фінансового ресурсів з їхнього боку», – зазначив В.ЛИТВИН.

Він вважає, що перед виборчою кампанією влада повинна відзвітувати перед народом. На його думку, повинна бути проведена інвентаризація державного майна – всього того, що від неї залишилося.

«На жаль, уцілілі залишки державної власності видаються за досягнення, які подаються не в одиницях продукції, а в грошовому еквіваленті, з урахуванням нинішньої інфляції все зводиться нанівець», - зазначив В.ЛИТВИН.

На його думку, якщо говорити про розпуск Верховної Ради, то його просто не могло бути - не можна розпустити те, чого не існує. «З 2006 року в Україні Верховної Ради немає, і якщо раніше враховувалися думки і побажання всіх депутатів і фракцій, то в останні два роки ніхто нікого не хоче слухати і чути. Не було спроб знайти компроміс. Всі говорили про примарне всеукраїнське щастя, але такого поняття в принципі немає. Політик повинен орієнтуватися на конкретні біди та проблеми. Я не раз намагався добитися поліпшення становища в госпіталі для спинальників у м. Саки, де проходять лікування 750 інвалідів (усього в Україні 35 тис. інвалідів на візках), але крик про допомогу не був почутий Верховною Радою», – сказав В.ЛИТВИН.

Відповідаючи на запитання журналістів про можливість парламенту працювати без коаліції, В.ЛИТВИН сказав: «Це було б правильно, всі регіони країни були б почуто, голоси людей перетворилися б на симфонію. Доповненням до цього мала б стати відмова від голосування на пропорційній основі, голосування за партійними списками – це антинародна виборча система».