Партія регіонів відновила показ російських телеканалів у Запоріжжі

Запорізька міська рада зобов`язала операторів кабельного ТБ, які працюють на території міста, відновити ретрансляцію російських телеканалів, яку було припинена з 1 жовтня через рішення Нацради з телебачення та радіомовлення.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалили депутати Запорізької міськради напередодні увечері на позачерговій сесії, ініціатором проведення якої стала Запорізька організація Партії регіонів, що має більшість у Запорізькій міськраді.

Відповідно до затвердженого на сесії рішення, оператори та провайдери програмних послуг зобов`язані відновити ретрансляцію російських каналів в обсязі, який був до 1 жовтня нинішнього року. (УНІАН: з 1 жовтня на території Запоріжжя припинилася трансляція на кабельному телебаченні російського Першого каналу, НТВ, каналів "РТР-планета", "РЕН ТВ", "Культура", "Мировое кино", "Удивительный Мир", "Спорт", "НТВ-плюс-Футбол").

У разі невиконання цього рішення провайдерами передбачено зупинення дії дозволів на розміщення мереж телекомунікаційних послуг, а також розірвання договорів з підприємствами, які надають послуги зв`язку та мережі Інтернет, на об`єкти нерухомого майна комунальної власності.

Щоб запобігти припиненню ретрансляції російських телевізійних каналів і телепрограм надалі, місцева влада має намір провести конкурс на право створення загальноміської мережі з надання програмних послуг і на право користування майном комунальної власності операторами та провайдерами для розміщення телекомунікаційного устаткування.

Згідно з рішенням депутатів, його ухвалення продиктоване тим, що дії Національної ради з телебачення та радіомовлення "порушують конституційні права громадян України, призводять до зростання соціальної напруги та провокують суспільство до розколу за національними та мовними ознаками".

Якщо провайдери не відновлять ретрансляцію російських каналів, які були заявлені в пакетах і продані споживачам, місцева влада планує відповідати відмовою на всі звернення провайдерів щодо розширення і розвитку мереж, і проведення будь-яких робіт на території Запоріжжя.

На позачерговій сесії депутати Запорізької міськради так само ухвалили рішення спрямувати звернення у ВР України та Національну раду з питань телебачення та радіомовлення з вимогою "скасувати незаконне рішення Нацради".

Як повідомлялося, Нацрада зобов`язала кабельних операторів припинити ретрансляцію неадаптованих до законодавства України телеканалів.