Кириленко: якщо завтра не буде нової коаліції, Кабмін продовжить роботу

Лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО заявляє, що у разі створення нової коаліції у Верховній Раді України, уряд Юлії ТИМОШЕНКО піде у відставку.

"Як тільки буде створена коаліція, ми одразу підемо у відставку. Ми привітаємо коаліцію, спокійно підемо в опозицію. Ми звикли у ній працювати", - сказав І.КИРИЛЕНКО в ефірі “5 каналу”.

При цьому він пояснив, що має на увазі коаліцію Партії регіонів, НУ-НС і Блоку Литвина, які у четвер, 9 жовтня, спільно проголосували за включення до порядку денного питання фінансування позачергових виборів. Він додав, що до офіційного оприлюднення указу Президента України про розпуск Верховної Ради, вона є легітимною і ще є час створити таку коаліцію.

"Якщо завтра не буде нової коаліції – уряд буде відповідально працювати до останнього дня, поки не буде сформований новий уряд", - сказав І.КИРИЛЕНКО.

На уточнююче питання, чи рекомендуватиме БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО піти з посади прем’єра у разі нестворення такої коаліції, він відповів: "Ні. Це буде безвідповідальний крок – дешевий і популістський. Працювати треба до останнього. Але ми привітаємо коаліцію і підемо у відставку. Ми за владу не будемо триматися".

На запитання, чи буде БЮТ, як і у четвер, блокувати трибуну Верховної Ради, щоб не допустити голосування за зниження порогу явки на позачергових виборах, І.КИРИЛЕНКО відповів: "У залі є голоси. Ми це розуміємо і ми не будемо блокувати трибуну".

Водночас він вкотре наголосив, що БЮТ не голосуватиме за питання фінансування виборів, а також закликав депутатів ухвалити спершу економічні і соціальні закони.

"Давайте проголосуємо для людей щось, унеможливимо економічну катастрофу, ухвалимо зміни бюджету на 2008 рік. Країна без Держбюджету на 2009 рік. Це хаос, це колапс! Зараз бюджет у Верховній Раді. Ми пропонуємо його ухвалити у першому і другому читанні", - сказав І.КИРИЛЕНКО.