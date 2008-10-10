Мер Львова просить Ющенка переобрати його та міськраду разом з ВР

Міський голова Львова Андрій САДОВИЙ вчора звернувся до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з проханням оголосити разом із парламентськими - дострокові вибори депутатів Львівської міської ради і міського голови Львова.

Як передає кореспондент УНІАН, текст зазначеної заяви до Президента України А.САДОВИЙ оприлюднив сьогодні під час сесійного засідання Львівської міської ради.

У своїй заяві він, зокрема, зазначає: "У політичних середовищах міста склалась ситуація, яка змушує мене звернутися до громади та вжити радикальних заходів. За моєю інформацією, група фінансових кланів у змові з деякими місцевими політичними угрупуваннями опрацювала і, використовуючи кризову ситуацію в державі, приступила до реалізації плану тотальної дестабілізації у місті. План дій простий - за допомогою ряду депутатів Львівської обласної та міської рад змістити міського голову з посади, переобрати секретаря міської ради і в умовах хаосу та безвладдя розпочати глобальний грабунок міста, масштабний "дерибан" міської землі та комунального майна».

А.САДОВИЙ у своїй заяві до Президента наголошує на тому, що він «до кінця зберігав упевненість, що відповідальність за місто переважить меркантильні інтереси політичних фракцій у Львівській міській раді. Однак перебіг подій свідчить про інше - гроші перемогли, і сценарій захоплення влади у місті розпочався».

«У цих умовах я змушений звернутися до Президента України, голови Верховної Ради України з проханням призначити одночасно з виборами до парламенту дострокові вибори Львівського міського голови та депутатів Львівської міської ради. Я не допущу, аби доля управління містом вирішувалася підкилимними інтригами та грішми. Своє слово у цій ситуації має сказати громада Львова. Я закликаю депутатів міської ради до проведення дострокових виборів, вирішувати у цій залі виключно питання, що безпосередньо стосуються життєдіяльності міста, особливо в умовах зимового періоду. Безпека мешканців міста - понад усе», - йдеться у заяві.