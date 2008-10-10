Фракція БЮТ блокує трибуну та президію парламенту

Фракція БЮТ блокує трибуну та президію Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, також народними депутатами з цієї фракції заблокована урядова ложа.

У дверях, які розміщені за президією, стоять стільці, блокуючи вхід для голови Верховної Ради України.

Голова Верховна Рада України А.ЯЦЕНЮК зайшов у сесійну залу із входу, який навпроти трибуни і де розміщується фракція Блоку Литвина.