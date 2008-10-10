Фракція БЮТ блокує трибуну та президію парламенту
10:15, 10 жовтня 2008Політика
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Яценюк зайшов з боку фракції Литвина
Фракція БЮТ блокує трибуну та президію Верховної Ради.
Як передає кореспондент УНІАН, також народними депутатами з цієї фракції заблокована урядова ложа.
У дверях, які розміщені за президією, стоять стільці, блокуючи вхід для голови Верховної Ради України.
Голова Верховна Рада України А.ЯЦЕНЮК зайшов у сесійну залу із входу, який навпроти трибуни і де розміщується фракція Блоку Литвина.
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