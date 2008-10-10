БЮТ просить КС пояснити, що таке опозиція та коаліція

Фракція БЮТ звернулася до Конституційного Суду з проханням розтлумачити конституційні поняття опозиції та коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив заступник лідера фракції БЮТ Андрій ПОРТНОВ.

За словами А.ПОРТНОВА, таке подання зумовлено тим, що під час виборів виборчі комісії формуються, зважаючи на представництво у ВР коаліції та опозиції.

«Доки Конституційний Суд не надасть роз’яснення цьому, БЮТ не бачить передумов для початку виборчої кампанії», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні набув чинності указ Президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради VI скликання, згідно з яким парламентські вибори відбудуться 7 грудня.