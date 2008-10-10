ПР вмила руки: за наслідки виборів хай відповідають БЮТ і НУ

Ініційований Партією регіонів проект закону про внесення змін до Закону України «Про вибори народних депутатів України» щодо вдосконалення виборчих процедур передбачає зміну порядку створення і формування окружних виборчих комісій, порядку виготовлення бюлетенів, а також відміну 50% явки виборців як обов`язкової умови легітимності позачергових парламентських виборів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, про це повідомила народний депутат (фракція Партії регіонів) Олена ЛУКАШ на брифінгу у Верховній Раді України, на якому було представлено журналістам згаданий проект закону.

О.ЛУКАШ, яка є автором документа, переконана, що без чітких законодавчих правил проводити вибори неможливо. «Якщо Верховна Рада виділяє з бюджету України більш як 400 мільйонів гривень на вибори, то ми маємо встановити правила проведення цих виборів, які дозволять захистити голос виборця», – сказала вона.

За словами депутата, в проекті закону пропонується повернутися до старого способу формування виборчих комісій пропорційно представництву фракцій. «Діючий закон про вибори народних депутатів говорить про те, що вони формуються за принципом «коаліція-опозиція», - сказала вона, наголосивши при цьому, що в Україні «зараз немає ні коаліції, ні опозиції».

«Крім того, якщо деякі політичні сили захочуть змінити або знищити кворум у виборчих комісіях шляхом відкликання своїх представників з комісій, то комісія не повинна розглядати ці питання доти, доки ця політична сила не внесе заміну, тобто рівноцінного кандидата в члени виборчої комісії. Таким чином зберігатиметься постійний кворум», – заявила представник Партії регіонів.

Також О.ЛУКАШ пропонує відмінити виборчий поріг, «тобто явку виборців на вибори, який зараз становить 50%». «Ця норма прописана таким чином, що припускає можливе оскарження результатів голосування як на дільниці, так і в окрузі, і в загальнонаціональному окрузі… Ця норма не діє ні в законі про вибори Президента, ні в законі про вибори народних депутатів, ні в законі, який регулює правовідносини при виборах до місцевих рад. Ця норма діє тільки в одному випадку – при дострокових виборах до Верховної Ради України», – сказала депутат.

Крім того, вона вважає, що при уточненні списків виборців не повинні враховуватися дані, надані Державною прикордонною службою і Державною податковою адміністрацією. «Як засвідчила практика останніх виборів, ці структури не справилися з поставленим перед ними завданням. Ті дивні дані, які вони надавали в окружні виборчі комісії, абсолютно не розв`язали проблему голосування відсутніми в Україні громадянами, зате позбавили права на голос тих, хто активно мігрує всередині країни і за її межами», – сказала О.ЛУКАШ, нагадавши, що на минулих дострокових виборах ВР не мали можливості проголосувати, зокрема, мер Донецька, ряд народних депутатів і багато інших громадян.

«Сьогодні норма про обов`язковість надання Держприкордонслужбою і ДПАУ даних про мігруючих громадян тільки вносить плутанину у виборчий процес, і тому має бути скасована», – вважає представник Партії регіонів.

На її думку, також потрібно змінювати закладену в діючому законі про вибори народних депутатів норму про проведення держзакупівель, оскільки Тендерна палата скасована.

Депутат вважає, що необхідно змінити порядок виготовлення виборчих бюлетенів. «У тому разі, якщо якась політична сила зніматиметься з реєстрації в момент, коли друкування бюлетенів вже відбувається, існує вірогідність зриву виборів, тому що бюлетені вже не встигнуть передрукувати. Тому я вношу наступну пропозицію: якщо у нас з`являться такі безвідповідальні суб`єкти виборчого процесу, то бюлетені будуть збережені, а в списку навпроти них буде поставлено печатку «вибув», – сказала О.ЛУКАШ.

За її словами, в законопроекті запропоновані також й інші невеликі технічні зміни.

При цьому депутат зазначила, що Партія регіонів виступає проти дострокових виборів. «Партія регіонів покладає всю відповідальність за наслідки цих виборів на представників БЮТ і «Нашої України» на чолі з Президентом. Саме ці люди, які з 2004 року знущаються з українського народу, вкотре не одержавши бажаного, ввергають країну в процес дострокових виборів», – сказала вона.

О.ЛУКАШ також заявила, що їй незрозуміла реакція опонентів на внесення згаданого законопроект. Вона вважає, що своєю поведінкою після внесення до порядку денного ВР питання про розгляд цього законопроекту БЮТ «продемонстрував безвідповідальність».

Як повідомляв УНІАН, 9 жовтня до порядку денного Верховної Ради було включене питання про розгляд законопроекту про внесення змін до закону про вибори, автором якого є народний депутат від Партії регіонів О.ЛУКАШ.

За таке рішення проголосували 228 із 432 народних депутатів, зареєстрованих в залі. Рішення, зокрема, підтримали 20 народних депутатів від Блоку Литвина, 40 членів фракції НУ-НС, 168 членів фракції Партії регіонів.

Відразу після голосування з цього питання народні депутати від БЮТ заблокували трибуну і президію парламенту.