Нобелівську премію миру дали екс-президентові Фінляндії

Нобелівська премія миру за 2008 рік присуджена екс-президентові Фінляндії Марті Ахтісаарі за його тридцятирічну миротворчу діяльність на різних континентах, у тому числі і за участь в урегулюванні в Косово, оголосив у п`ятницю Норвезький нобелівський комітет в Осло. Сума Нобелівської премії в кожній номінації становить в цьому, 2008 році, 10 мільйонів шведських крон (близько 1,4 мільйонів доларів). Церемонія вручення премій за традицією відбудеться в день смерті її засновника - Альфреда Нобеля - 10 грудня одночасно в Стокгольмі і Осло.

Эхо Москвы