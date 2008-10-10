Не сотвори собі ворога - Янукович озвучив свої «10 заповідей»

Лідер Партії регіонів Віктор Янукович закликає в умовах конфронтації основних політичних сил в Україні об`єднатися на основі 10 принципів в політиці.

Зокрема, лідер Партії регіонів зауважив, що останні події в країні ще раз підтвердили, що жодна з політичних сил не в змозі самостійно сформувати стійку парламентську більшість.

«А це означає, що політики повинні відмовитися від конфронтаційної риторики. Тому що розжарені ними пристрасті завтра зметуть їх самих», - переконаний Янукович.

Він підкреслив, що Партія регіонів сформулювала правила, якими мав би керуватися кожен політик, який «працює для людей, для України, а не для власних амбіцій», пише «ForUm».

Пропоновані правила партії, на його думку, «прості»: інтереси держави і її громадян - перш за все; піклуйся не про владні крісла, а про те, як використовувати владу на благо народу; ніколи не став власні або партійні інтереси над інтересами всієї країни; не створюй образ ворога з політичного опонента; оголошуючи опонента ворогом, ти оголошуєш ворогами всіх, хто голосував за нього. Партія регіонів також закликає: будь доброзичливим і правдивим, коли відстоюєш головні принципи своєї партійної програми; у демократичній державі ніхто не має монополії на право називатися демократом; щодо всіх найважливіших рішень радься з народом, народ завжди говорить правду; піклуйся про всіх без виключення громадян держави, захищай культуру, мову і традиції кожної громадської групи; піклуйся про нужденних і роби все, щоб подолати бідність в Україні; Завжди пам`ятай - Україна у нас одна. Її потрібно не розділяти, а об`єднувати.