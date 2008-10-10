Черновецький: моя скромна особа буде головним чинником перемоги

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ упевнений, що головним чинником перемоги його блоку на дострокових виборах до Верховної Ради стане він сам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв`ю журналістам, відповідаючи на запитання, чи визначено першу п`ятірку виборчого списку його блоку на позачергові вибори до парламенту.

«Я визначаюся з першою п`ятіркою. Але думаю, що головним чинником перемоги буде моя скромна особа й моє прізвище», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Як повідомлялося, мер Києва заявив про намір на чолі Блока Черновецького взяти участь у позачергових виборах до ВР.

Мер Києва також пообіцяв найближчим часом визначитися, чи залишить він свою посаду для роботи в парламенті. «На простого народного депутата я не згоден. На лідера фракції – радитимуся з киянами. І найближчим часом я вам оголошу своє рішення», - зазначив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ 9 жовтня.