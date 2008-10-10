Чорновіл заявляє, що Партія регіонів працює на Ющенка

Народний депутат Тарас ЧОРНОВІЛ, який недавно вийшов з лав Партії регіонів, заявляє, що на сьогодні партія працює на Президента Віктора ЮЩЕНКА.

Про це він сказав в інтерв`ю журналу «Фокус».

«На сьогодні Партія регіонів працює під Банкову і Президента», - заявив він.

За словами В.ЧОРНОВОЛА, це пов`язано з тим, що зіграли роль «певні бізнес-інтереси».

«Я майже впевнений, що це інтереси не АХМЕТОВА. Він людина системного бізнесу, а системний бізнес вимагає стабільності в країні. Тому я б не звинувачував його в тому, що відбулося. Це вплив інших груп, які працюють у напрямі «РосУкрЕнерго», - додав депутат.

Т.ЧОРНОВІЛ повідомив, що останнім часом Р.АХМЕТОВ не фінансував Партію регіонів.

Він назвав «повною нісенітницею» розділення Партії регіонів на дві групи. «Ніякого поняття «група АХМЕТОВА» не існує. Наприклад, Борис КОЛЕСНІКОВ не входить до групи АХМЕТОВА. Це лідер окремої групи, не менш потужної, ніж група АХМЕТОВА. Раїса БОГАТИРЬОВА, яку асоціюють в пресі з АХМЕТОВИМ, теж не входить до його групи. Вона створила свою сферу впливу», - сказав Т.ЧОРНОВІЛ.

За його словами, до групи Р.АХМЕТОВА входять приблизно 10 чоловік: ті, хто працював із ним, на чиєму включенні в список він особисто наполягав. Група Бориса КОЛЕСНІКОВА більша. Проте, зазначив Т.ЧОРНОВІЛ, ініціатором переговорів з В.ЮЩЕНКОМ у нинішній ситуації була ще одна група в Партії регіонів - «РосУкрЕнерго» (компанія-транзитер газу, з якою боролася Юлія ТИМОШЕНКО. – Фокус), це люди, наближені до Дмитра ФІРТАША.

У неї входять екс-міністр ПЕК Юрій БОЙКО, народний депутат Сергій ЛЬОВОЧКІН та інші, сказав В.ЧОРНОВІЛ, додавши, що С.ЛЬОВОЧКІН практично «монополізував ЯНУКОВИЧА».

Відповідаючи на запитання, які цілі переслідує Президент, розпускаючи Верховну Раду, Т.ЧОРНОВІЛ зазначив, що відсутність парламенту вигідна В.ЮЩЕНКУ. «Зараз взагалі розробляється варіант «вибори без виборів», коли повноваження ВР припиняються, а новий парламент не обирається. Зате створюється технічний уряд, який буде вже підконтрольний Президенту», - сказав він.

На думку Т.ЧОРНОВОЛА, новим прем`єр-міністром може стати Юрій ЄХАНУРОВ, оскільки йдеться про нейтральний варіант. «Можливо, хтось від Партії регіонів, але сумнівно. Можливо, БОГАТИРЬОВА», - додав він.

Кажучи про те, за що з Партії регіонів виключили секретаря РНБО Раїсу БОГАТИРЬОВУ, Т.ЧОРНОВІЛ зазначив, що «на той момент відбувався черговий перегляд взаємовідносин, і хтось хотів іншому показати, хто в домі господар».