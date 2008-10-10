Виборчий процес розпочинається завтра

Виборчий процес з позачергових виборів Верховної Ради, призначених на 7 грудня, розпочинається в Україні завтра, 11 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам член Центральної виборчої комісії Тетяна ЛУКАШ.

Т.ЛУКАШ висловила сподівання, що Центральній виборчій комісії вдасться на належному рівні провести ці вибори. Вона нагадала, що комісія вже має досвід проведення дострокових виборів. «Скористаємося цим досвідом», - сказала Т.ЛУКАШ.

Водночас вона висловила побоювання, що вибори можуть бути зірвані, якщо не буде їх фінансування.

Зокрема, відповідаючи на запитання, чи може відбутись зрив виборів, вона сказала: «Може, може, чесно вам скажу! Але я вірю у краще». Т.ЛУКАШ зазначила, що саме тому сьогодні ЦВК звернула увагу Президента, Кабінету міністрів та Верховної Ради на необхідність виділення такого фінансування.

Вона також підкреслила, що ЦВК не планує звертатись до суду для того, щоб отримати кошти через суд.

Т.ЛУКАШ пожартувала: «Якщо не буде грошей, залишається взяти виборчі скриньки і піти збирати кошти».