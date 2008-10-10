У центрі Києві плануються кілька акцій з нагоди річниці УПА

Низка акції різних політсил та організацій з нагоди 66-ї річниці Української повстанської армії запланована на 14 жовтня для проведення в центрі Києва.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні з питань внутрішньої політики КМДА, станом на сьогодні відповідні заявки про проведення масових заходів подали 5 організацій.

Так, столична організація Конгресу Українських Націоналістів 14 жовтня з 15.00 до 20.00 організовує святкування річниці УПА на Софійській площі та на території Музею історії України.

Українська народна партія проведе в рамках акції “Ми – українці” ходу центральними вулицями столиці. Передбачається, що її учасники зберуться близько 18.00 у Парку ім. Т.Шевченка і звідти вирушать по вул. Володимирській, бульв. Т.Шевченка, вул. Хрещатику до Європейської площі. Планується, що акцію підтримають до 70 тис. учасників. Проводитиметься вона до 20.30.

У свою чергу ВО “Свобода” на Майдані Незалежності влаштовує святковий концерт з 17.00 до 22.00. Очікувана кількість киян та гостей міста в цьому заході – 10 тис.

Зі свого боку Комуністична партія України та Ленінська комуністична спілка молоді України оформили заявки на проведення акцій під назвою “Захистимо правду історії”. Комуністи організовують свої заходи біля Київради, на Майдані Незалежності та біля пам’ятника Леніну з 7.00 ранку до 19.30. Розраховано, що участь в них візьмуть 350 осіб. Молодіжна ж організація проведе мітинг і ходу від Європейської площі до Бессарабської з 9.00 до 15.00. В заявці мова йде про 1 тис. учасників акції.

Крім того, на 14 жовтня подала заявку до ГУ внутрішньої політики партія “Київська Русь” про свій намір провести акцію щодо недопущення відродження фашизму в Україні. В документі говорить про 200 учасників заходу. Місцем проведення акції визначено: Київська міськдержадміністрація - Майдан Незалежності - Європейська площа.