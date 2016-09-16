РНБО доручила уряду внести зміни до держбюджету-2016, щоб збільшити фінансування силових структур

Про це УНІАН повідомили у прес-службі РНБО за підсумками засідання відомства у п'ятницю.

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"Кабінету Міністрів України за підсумками засідання доручено внести зміни до Закону "Про Державний бюджет на 2016 рік" з метою збільшення фінансування Міністерства оборони, Генерального управління розвідки Міноборони, Національної поліції, Державної прикордонної служби та інших силових структур", - наголосили у РНБО.

У цьому зв'язку сказано, що відповідний проект закону буде внесено до Верховної Ради України найближчим часом.

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня відбулося спільне засідання колегії Міноборони та Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони.

Основним питанням порядку денного стало обговорення стану фінансування оборонного відомства у поточному році.

Під час доповіді міністр оборони Степан Полторак наголосив, що бюджет на оборону – питання надзвичайно важливе не лише для Міністерства оборони та Збройних Сил України.

Державним бюджетом Міністерству оборони на 2016 рік передбачено 55,7 млрд грн, що становить 2,46% ВВП, тобто менше мінімальної потреби, але й цих коштів відомство у цьому році не отримало.

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За словами міністра, з передбачених на поточний рік видатків за спеціальним фондом у сумі 4,6 млрд грн більшу частину - 3,6 млрд грн – становлять кошти від конфіскату, надходження яких до Міноборони у цьому році не відбудеться.

Крім того, залишаються зарезервованими Міністерством фінансів 1,9 млрд грн.

«Недоотримання цього фінансового ресурсу не дозволяє в повному обсязі виконати державне оборонне замовлення, тобто українське військо недоотримає з державних підприємств техніку, озброєння та інші матеріально-технічні засоби. Таким чином, фактично ми можемо отримати у 2016 році видатки менше 2% ВВП», - додав Полторак.

Також він зауважив, що перш за все недостатньо коштів на грошове забезпечення, а їх необхідно 4,8 млрд грн.

«Таким чином, у цьому році нам потрібно доотримати для фінансування Збройних сил щонайменше 7,7 млрд грн», – підсумував Полторак.