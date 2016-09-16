Порошенко: "переможці" незаконних виборів до Держдуми РФ у Криму отримають "квиток до клубу санкцій"
20:56, 16 вересня 2016Політика
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Президент Петро Порошенко під час засідання РНБО запропонував секретарю РНБО Олександру Турчинову доповнити санкційний список особами, які братимуть участь у незаконних виборах до Державної думи Росії на території окупованого Криму.
До санкційного списку увійдуть "переможці" виборів до Держдуми в окупованому Криму / censor.net.ua
Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.
«Ми маємо домовитись, що ті особи, які будуть проголошені так званими переможцями на незаконних виборах до Держдуми в Криму, які будуть проходити 18 вересня, також мають посісти гідне місце у санкційному списку», - сказав Порошенко.
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Він нагадав, що «це почесний квиток до клубу санкцій».
Президент доручив секретарю Ради національної безпеки і оборони Олександру Турчинову доопрацювати санкційний список та включити в нього, відповідно, тих, хто буде обраний, членів виборчих комісій та учасників виборчого процесу.
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