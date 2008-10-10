Телесутичка Тимошенко і Януковича скидалася на президентські дебати

Прем’єр Юлія Тимошенко заявила, що готова створити умови Віктору Януковичу як лідеру опозиції. Про це Тимошенко заявила в ефірі "Шустер Live".

За словами Тимошенко, вона готова голосувати цей закон "наступного тижня", і він дозволить опозиції "водити до суду чиновників, які зловживають владою". На запитання, чи готова Тимошенко створити коаліцію з Партією регіонів, вона відповіла: "Мені хотілося, щоб Партія регіонів була сильною опозицією".

Натомість лідер Партії регіонів Віктор Янукович спрогнозував перехід прем’єра Юлії Тимошенко в опозицію після дострокових парламентських виборів.

"Я готовий зустрітися й обговорити закон про опозицію. Вам треба готуватися до опозиції", - відповів він на пропозицію прем’єра. За його словами, в опозиції Тимошенко працює набагато ефективніше, ніж при владі, а її роботу в уряді постійно супроводжують кризи, скандали й авантюрні рішення. "Це була сцена, спектакль, на який дивився весь світ і Україна", - сказав Янукович. "Нам потрібні не актори чи ательє мод. Нам потрібні державні управлінці, які здатні не багато казати, а робити справу, і за кожне слово відповідати".

Тимошенко, коментуючи слова про ательє, нагадала: “Віктор Федорович, єдиний раз, коли про вас написала вся Європа, це коли ви приїхали в Європу в страусиних туфлях, які коштують більше 10 тисяч євро" та й одяг, краватки, взуття, годинники депутатів коштують в сотні разів більше, ніж зарплати простих людей.

Нинішній і колишній прем’єр обмінялися численними випадами щодо інфляції, врожаю, шахтарської праці, споживчих цін

Янукович побажав Тимошенко "за той невеличкий термін", що їй залишився, виконати всі свої найбільші обіцянки.

Тимошенко порадила Януковичу не поспішати: "На ваш прогноз, хто там буде при владі – довго-не довго – я відповім: "Корова теж любить молоко, але дотягнутися не може".

"Я думаю, що все буде спокійно і довго. Я хочу, щоб ви також були спокійними, налаштовувалися працювати в опозиції, і ми зробили все так, щоб парламент і країна були спокійними", - підсумувала прем’єр.