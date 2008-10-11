Погребинський пропонує створити раду національного порятунку

Директор центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБИНСЬКИЙ пропонує негайно створити раду національного порятунку України.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому політолог наголосив сьогодні на круглому столі: «Позачергові вибори до Верховної Ради. Сценарій розвитку».

«На сьогодні найважливішою темою в Україні є негайне створення ради національного порятунку. Для цього всі основні політичні гравці – окрім таких маргіналів, як ЮЩЕНКО і його команда – повинні зібратися за одним столом і намагатися знайти вихід з ситуації, що склалася», - сказав М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ.

У зв’язку з чим експерт також наголосив, що позачергові парламентські вибори не призведуть до якісно нового розподілу політичних сил у Верховній Раді та не вирішать внутрішньополітичні проблеми у державі.

«Можливо, дещо більше відсотків наберуть Партія регіонів, Комуністична партія і Блок Литвина, але можливості управляти економікою це їм не надасть. Ситуація в українській економіці є не просто серйозною, а трагічною», - підсумував М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ.