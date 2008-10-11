Фесенко: використання імені Ющенка буде фатальною помилкою

Участь іменного блоку Президента України Віктора ЮЩЕНКА у дострокових виборах до Верховної Ради України стане початком кінця політичної кар’єри Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив керівник Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО вчора на круглому столі: «Позачергові вибори до Верховної Ради. Сценарій розвитку».

«На мій погляд, участь у позачергових парламентських виборах блоку Ющенка на чолі з самим ЮЩЕНКОМ буде фатальною помилкою Президента. Це стане початком його політичного кінця, своєрідним референдумом народної довіри В.ЮЩЕНКУ», - сказав В.ФЕСЕНКО.