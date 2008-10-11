Карасьов: скоріше за все, Ющенко візьме участь у виборах до ВР

Скоріше за все Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь у дострокових виборах до Верховної Ради у форматі свого іменного блоку свого імені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив директор інституту глобальних стратегій Вадим КАРАСЬОВ сьогодні на круглому столі: «Позачергові вибори до Верховної Ради. Сценарій розвитку».

«Скоріше за все, В.ЮЩЕНКО піде на вибори у форматі свого іменного блоку. Його назва може бути приблизно такою: Блок Ющенка або Виборчий блок Ющенка», – сказав В.КАРАСЬОВ.

При цьому політолог пожартував, що було б доцільно використати таку абревіатуру як «ВБ`Ю».

Говорячи про стратегію побудови передвиборчої кампанії цього блоку, В.КАРАСЬОВ наголосив, що серед основних питань, навколо яких необхідно «концентрувати зусилля у просуванні на електоральний ринок», економічні пріоритети.