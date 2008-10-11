Міністерство юстиції не визнає рішення суду щодо скасування виборів

Оскаржити Указ Президента України можна лише в Конституційному Суді, рішення будь-якого іншого суду не братимуться до уваги. Про це заявив в коментарі УНІАН міністр юстиції України Микола ОНІЩУК, коментуючи інформацію про те, що група народних депутатів від БЮТ звернулися до Київського окружного адміністративного суду із оскарженням Указу Президента України № 911/2008 «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України VI скликання та призначення позачергових виборів».

Міністр підкреслив, що цей Указ Президента може бути оскаржено виключно в Конституційному Суді України.

“Міністерство юстиції виходить з того, що суди загальної юрисдикції, зокрема, адміністративний суд, не можуть за своєю юрисдикцією розглядати такі Укази”, – сказав М.ОНІЩУК, зауваживши, що правовідносини в частині повноважень Президента щодо призначення дострокових виборів безпосередньо регулюються тільки Конституцією і є суттю конституційних повноважень глави держави.

“Міністерство юстиції не буде приймати до виконання рішення судів, прийнятих, зокрема, Київським адміністративним окружним судом за межами його повноважень”, - сказав міністр юстиції.