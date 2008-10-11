Яценюк: де ви бачили порядних людей у політиці?

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що відкриті виборчі списки сприятимуть зміні персонального складу парламенту.

Про це він заявив під час ефіру програми «Свобода» на телеканалі «Інтер».

За словами А.ЯЦЕНЮКА, громадяни України зазвичай голосують за лідера тієї чи іншої політичної сили, не звертаючи уваги на персоналії у виборчому списку.

«У відкритих списках вихід. Тому що ми голосуємо за одну особистість, а не за всіх тих, хто знаходиться в самому низу. Тому і в парламенті подивіться, що відбувається», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

При цьому голова ВР пожартував, що не бачив в політиці порядних людей.

«Де ви бачили порядних людей в політиці? Назвіть мені хоч одного. Це з серії фантастики», - сказав він.