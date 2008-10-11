Лавринович: Ющенко і Тимошенко взяли в заручники країну і знущаються

Указ Президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради VI скликання відповідає Конституції України.

Про це сказав перший заступник голови ВР Олександр ЛАВРИНОВИЧ в ефірі програми «Шустер Live» на телеканалі «Україна».

«Я дуже рідко можу сказати, що Президент може видати указ, який з правової точки зору складно критикувати, - зауважив О.ЛАВРИНОВИЧ. - Віктор Андрійович нехтує українським правом дуже часто і без жодних сумнівів, але коли він видає акти відповідно до Конституції, то я про це кажу».

На репліку народного депутата України Валерія ПИСАРЕНКА (фракція БЮТ), що О.ЛАВРИНОВИЧ, як представник Партії регіонів, взявся бути адвокатом В.ЮЩЕНКА, перший заступник голови ВР відповів: «Я на себе таку місію не візьму, але заплющувати очі і називати біле чорним я також ніколи не буду».

Разом із тим О.ЛАВРИНОВИЧ підкреслив, що «дві людини на прізвище ЮЩЕНКО і ТИМОШЕНКО взяли в заручники всю країну і знущаються над нею».

За його словами, в Україні проходить постійний серіал-змагання «хто більше винний: Президент держави чи прем’єр-міністр України».

О.ЛАВРИНОВИЧ наголосив, що в ситуації, коли немає коаліції і парламент не працює, ««безприв’язний» уряд буде воювати з Президентом України, і це небезпека для країни».

«Це вже не просто народ-заручник, а це вже починаються терористичні дії з боку тих, хто взяв в заручники народ», - наголосив О.ЛАВРИНОВИЧ.

Він переконаний, що указ Президента про припинення повноважень парламенту має бути виконаний.