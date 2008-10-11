Окружний адмінсуд Києва призупинив указ Президента про вибори

Окружний адміністративний суд міста Києва призупинив дію указу Президента України № 911/2008 «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України VI скликання та призначення позачергових виборів».

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомив народний депутат, представник Блоку Юлії Тимошенко в суді Володимир ПИЛИПЕНКО.

За його словами, відповідне рішення було ухвалене Окружним адміністративний судом Києва в рамках адміністративного позову БЮТ до Президента і Центральної виборчої комісії.

Він наголосив, що суд також заборонив ЦВК проводити будь-які засідання, пов’язані з організацією позачергових виборів до ВР.

В.ПИЛИПЕНКО наголосив, що відповідний позов БЮТ був поданий учора, одразу після опублікування указу глави держави.

Він зазначив, що «позиція БЮТ залишається незмінною щодо недопущення антиконституційних парламентських виборів».

В.ПИЛИПЕНКО також нагадав, що вчора ввечері указом Президента з посади судді Окружного адмінсуду столиці було звільнено Володимира КЕЛЕБЕРДУ, оскільки він нібито не мав повноважень розглядати позов БЮТ.

В.ПИЛИПЕНКО наголосив, що БЮТ зробить все, аби вже в понеділок суддя був поновлений на посаді, а посадовець, який готував указ Президента про звільнення судді, був покараний.

«Це безпрецедентний випадок узурпації влади без відповідного рішення Ради юстиції та Вищої кваліфікаційної комісії. Ми будемо ініціювати з’їзд суддів і Раду суддів, щоб дати оцінку діям Президента», - заявив В.ПИЛИПЕНКО.

Крім того, за його словами, БЮТ звертатиметься до міжнародних і європейських структур з приводу узурпації влади главою держави.

Як повідомили УНІАН джерела в ЦВК, на даний момент приблизно 40 депутатів від БЮТ знаходяться у приміщенні Центрвиборчкому і на виконання рішення Окружного адміністративного суду Києва не дають працівникам комісії вчиняти будь-які дії, пов’язані з організацією дострокових виборів.

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня група народних депутатів України від фракції Блоку Юлії Тимошенко подали позов до Київського окружного адміністративного суду щодо зупинення дії Указу Президента України № 911/2008 «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України VI скликання та призначення позачергових виборів».

Коментуючи цю інформацію, міністр юстиції України Микола ОНІЩУК заявив, що оскаржити Указ Президента можна лише в Конституційному Суді, рішення будь-якого іншого суду не братимуться до уваги.