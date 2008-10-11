Оніщук заявляє про відсутність шансів відмінити указ Президента

Міністр юстиції України Микола ОНІЩУК переконаний у відсутності у будь-кого шансів відмінити указ Президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради VI скликання.

Про це він заявив в інтерв’ю тижневику "Дзеркало тижня".

"Особисто я вважаю, що шансів відмінити президентський указ про дострокове припинення повноважень парламенту немає", — сказав М.ОНІЩУК.

При цьому він зауважив, що юрисдикція адміністративних судів на такого роду акти не розповсюджується, а Конституційний Суд, швидше за все, відмовить в конституційному провадженні з цього питання.

Також М.ОНІЩУК нагадав, що у відповідному президентському указі 2007 року йшлося про дострокові вибори "у зв’язку з неповноважністю Верховної Ради". "Це сталося, нагадаю, після того як понад 150 депутатів здали мандати. Президент не припиняв повноважень парламенту, парламент сам позбавив себе повноважень", — сказав він.

Водночас М.ОНІЩУК впевнений, що дострокові парламентські вибори можна провести без Державного реєстру виборців.

"Електронного реєстру як документа немає, але є списки виборців, спираючись на які можна провести вибори", — заявив міністр.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Окружний адміністративний суд міста Києва за позовом БЮТ призупинив дію указу Президента України «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України VI скликання та призначення позачергових виборів».

Суд також заборонив ЦВК проводити будь-які засідання, пов’язані з організацією позачергових виборів до ВР.