БЮТ ініціює позачергове засідання Ради суддів

Блок Юлії Тимошенко ініціює проведення позачергового засідання Ради суддів України.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомив заступник лідера фракції БЮТ Андрій ПОРТНОВ.

За його словами, на цьому засіданні БЮТ вимагає розглянути два питання. Зокрема, щодо незаконного звільнення главою держави судді Окружного адміністративного суду Києва Володимира КЕЛЕБЕРДИ, оскільки він нібито не мав повноважень розглядати позов БЮТ щодо указу Президента про розпуск Верховної Ради.

«Цей суддя був звільнений Президентом незаконно, без будь-якого рішення Вищої ради юстиції та Вищої кваліфікаційної комісії», - сказав А.ПОРТНОВ.

Крім того, він наголосив, що другим питанням на засіданні Ради суддів має стати звільнення голови Вищого адміністративного суду України Олександра ПАСЕНЮКА за систематичні порушення в роботі та тиску на суди.

Як повідомило УНІАН джерело в Раді суддів, наразі у цьому органі розглядається питання про проведення позачергового екстреного засідання наступного тижня.

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня Окружний адміністративний суд міста Києва призупинив дію указу Президента України № 911/2008 «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України VI скликання та призначення позачергових виборів». Відповідне рішення було ухвалене судом в рамках адміністративного позову БЮТ до Президента і Центральної виборчої комісії.

Президент своїм указом №921 від 10 жовтня звільнив з посади суддю Київського окружного адміністративного суду Володимира КЕЛЕБЕРДУ.

У Секретаріаті глави держави заявили, що В.КЕЛЕБЕРДА не мав повноважень розглядати позов БЮТ.