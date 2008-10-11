Секретаріат Президента оскаржив призупинення Указу Ющенка

Секретаріат Президента оскаржив рішення Окружного адміністративного суду міста Києва, яким призупинено дію указу глави держави про призначення позачергових парламентських виборів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив керівник Служби з представництва в судах України інтересів Президента України Руслан КИРИЛЮК.

За його словами, рішення оскаржене в Апеляційному адміністративному суді столиці, дата розгляду позову поки не визначена.

Р.КИРИЛЮК зауважив, що Секретаріат Президента просить суд скасувати ухвалу Окружного адмінсуду, оскільки суд першої інстанції не мав права виносити подібні рішення, тим більше на забезпечення позову зупиняти виборчий процес.

Посилаючи на досвід минулих позачергових виборів, Р.КИРИЛЮК нагадав про рішення Вищого адміністративного суду України, яким постановлялось, що подібні справи може вирішувати виключено Конституційний Суд України.

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня Окружний адміністративний суд міста Києва за позовом БЮТ призупинив дію указу Президента України «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України VI скликання та призначення позачергових виборів».

Суд також заборонив ЦВК проводити будь-які засідання, пов’язані з організацією позачергових виборів до ВР.