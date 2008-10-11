РНБО збереться позачергово під головуванням Президента

Ключові слова "фінанси", "бюджет", "криза"

У понеділок, 13 жовтня, о 12.00 під головуванням Президента України Віктора ЮЩЕНКА відбудеться позачергове засідання Ради національної безпеки та оборони України, на якому обговорюватиметься необхідність посилення фінансово-бюджетної дисципліни та мінімізації впливу світової кризи на економіку України. Про це повідомляє офіційний сайт глави держави.

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